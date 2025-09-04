В Москве робот-доставщик заблокировал проезд автомобилю Aurus с мигалкой

В Москве робот-доставщик заблокировал проезд автомобилю Aurus с включенной мигалкой, не уступив ему дорогу на пешеходном переходе. Видео с роботом-курьером появилось в Сети.
На кадрах видно, как умная машина выехала на пешеходный переход в центре столицы сразу после того, как его пересек автомобиль ДПС, у которого были включены спецсигналы. Следом за ним ехал черный Aurus Senat, у которого также были включены мигалки.
При этом водитель машины остановился перед полосой, уступив дорогу роботу-доставщику. После того, как автоматизированный курьер перешел дорогу, лимузин продолжил движение.
Ранее KP.RU сообщал, что в ближайшие месяцы в Петербурге и Ленобласти пройдет эксперимент по внедрению автономных роботов-курьеров, которые будут доставлять заказы.