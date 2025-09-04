Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве робот-доставщик заблокировал проезд автомобилю Aurus с мигалкой

Лимузин Aurus с мигалкой пропустил робота-доставщика на пешеходном переходе в Москве.

Источник: Комсомольская правда

В Москве робот-доставщик заблокировал проезд автомобилю Aurus с включенной мигалкой, не уступив ему дорогу на пешеходном переходе. Видео с роботом-курьером появилось в Сети.

На кадрах видно, как умная машина выехала на пешеходный переход в центре столицы сразу после того, как его пересек автомобиль ДПС, у которого были включены спецсигналы. Следом за ним ехал черный Aurus Senat, у которого также были включены мигалки.

При этом водитель машины остановился перед полосой, уступив дорогу роботу-доставщику. После того, как автоматизированный курьер перешел дорогу, лимузин продолжил движение.

Ранее KP.RU сообщал, что в ближайшие месяцы в Петербурге и Ленобласти пройдет эксперимент по внедрению автономных роботов-курьеров, которые будут доставлять заказы.