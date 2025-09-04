Мурашко: Число онкологических заболеваний будет расти в будущем

В будущем онкологические заболевания сохранят «лидирующие позиции» в медицине, поэтому важно продолжить работу в этом направлении. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Он отметил, что в 2024 году в России выявили 715 тысяч новых случаев злокачественных новообразований, а всего под диспансерным наблюдением у онкологов находятся свыше 4,4 миллиона граждан.
— Согласно прогнозу экспертов в здравоохранении, количество заболевших онкологическими заболеваниями во всем мире к 2050 году возрастет до 35 миллионов случаев, а смертность — до 18,5 миллиона регистрируемых случаев и прирост составит 90 процентов, — высказался министр на VI Международном форуме «Инновационная онкология».
По данным главы Минздрава, в России выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях достигло самого высокого показателя за все предыдущие годы — почти 61,5 процента, передает РБК.
3 сентября в столичных онкологических центрах запустили проект дистанционного мониторинга пациентов, проходящих химиотерапию, в котором уже участвуют более 1,6 тысячи человек. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что новый сервис позволяет врачам непрерывно отслеживать состояние пациентов, корректировать терапию и формировать оптимальную тактику их лечения.