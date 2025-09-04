Ричмонд
Дизайнер Шишкин рассказал, о чем разговаривал с Джорджо Армани

Итальянский модельер Джорджо Армани скончался на 92-м году жизни.

Источник: Аргументы и факты

Российский дизайнер Дмитрий Шишкин был знаком с итальянским модельером Джорджо Армани, о смерти которого на 92-м году жизни сообщили 4 сентября. В беседе с aif.ru Шишкин рассказал о своих встречах со знаменитым итальянцем.

«Я был на его показах, мы познакомились, я имел честь несколько раз встречаться с Армани. У нас были разговоры, он интересовался отечественной российской модой. Армани говорил, что хорошо знаком с Вячеславом Зайцевым, с Валентином Юдашкиным, бывал на закрытых мероприятиях после показов», — поделился он.

По словам Шишкина, Армани был настоящим трудоголиком.

«Он был хорошим человеком именно в том отношении, что все, кто с ним имел дело, говорили, что с ним приятно работать и приятно совместные проекты запускать», — отметил российский дизайнер.

О смерти модельера Джорджо Армани, основателя всемирно известного модного бренда Giorgio Armani, сообщили итальянские СМИ. Отмечается, что знаменитый кутюрье умер в кругу близких людей. До последних дней он сохранял профессиональную активность и продолжал работу над коллекциями и новыми проектами своего модного дома.