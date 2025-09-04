Какие нарушения законодательства об охране труда выявляют в Беларуси на стройобъектах, рассказали в профсоюзе

По результатам общественного контроля в I полугодии выявлено 4492 нарушения законодательства об охране труда. Наиболее часто встречаются такие нарушения, как отсутствие ограждений опасных зон, незакрытие проемов, в которые могут упасть работники, ненадлежащее содержание территории, эксплуатация неисправного оборудования, инструментов и приспособлений. Также имеют место случаи, когда работники не обеспечены средствами защиты, оставляют желать лучшего санитарно-бытовые условия.