Какие нарушения законодательства об охране труда выявляют в Беларуси на стройобъектах, рассказали в профсоюзе

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие нарушения законодательства об охране труда наиболее часто выявляются на строительных объектах, рассказали БЕЛТА в Белорусском профсоюзе работников строительства и промышленности строительных материалов.
Практику применения современных методов в строительно-монтажных работах и новации в общественном контроле обсудили в Гродно на выездном республиканском семинаре-совещании.
Как рассказали в профсоюзе, технические инспекторы труда проверяют соблюдение температурного режима на рабочих местах в холодный и жаркий периоды года, обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-бытовые условия и др. В обязательном порядке они участвуют в расследовании несчастных случаев с тяжелым и смертельным исходами.
По результатам общественного контроля в I полугодии выявлено 4492 нарушения законодательства об охране труда. Наиболее часто встречаются такие нарушения, как отсутствие ограждений опасных зон, незакрытие проемов, в которые могут упасть работники, ненадлежащее содержание территории, эксплуатация неисправного оборудования, инструментов и приспособлений. Также имеют место случаи, когда работники не обеспечены средствами защиты, оставляют желать лучшего санитарно-бытовые условия.
В Белорусском профсоюзе работников строительства и промышленности отметили, что мониторинги — профилактические мероприятия, которые призваны не допустить дополнительных потенциально возможных несчастных случаев и сберечь чью-то жизнь.
«Выдача руководителям организаций представлений и рекомендаций — подсказка, на что необходимо обратить внимание и какие принять необходимые меры, в том числе к виновным», — отметили в профсоюзе.
В I полугодии в строительных организациях произошло 29 несчастных случаев на производстве с тяжелым и смертельным исходом (I полугодие 2024 года — 28 случаев). Допущена гибель трех работников. По результатам расследований несчастных случаев, которые завершены, около 20% человек пострадали по вине нанимателя (невыполнение должностными лицами своих обязанностей).
Только в 2024 году выплачено нанимателями из средств организаций работникам, получившим увечья и семьям погибших, более Br400 тыс.
Для контроля в организациях отрасли избрано порядка 2,8 тыс. общественных инспекторов по охране труда. «Это принципиальные сотрудники, имеющие стаж и добросовестно работающие не один год на производстве, а также прошедшие обучение или переквалификацию по охране труда», — рассказали в профсоюзе.
В семинаре приняли участие председатели первичных профсоюзных организаций крупных строительных организаций, Министерства архитектуры и строительства, Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси и Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям. -0-