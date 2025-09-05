Ричмонд
27 человек на место: в Новосибирске подвели итоги вступительной кампании-2025

Конкурс на престижные факультеты растет.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Новосибирские вузы рассказали об итогах вступительной кампании-2025. Как выяснилось, поступить в высшие учебные заведения стало сложнее — конкурс на востребованные специальности доходил до 27 человек на место.

Самый высокий проходной балл был в НГУ — 85. Он поднялся практически на всех естественно-научных факультетах, особенно на физфаке (со 186 в 2024-м до 220 в 2025-м), а также на геолого-физическом, рассказал ректор вуза Михаил Федорук. Конкурс по направлению «Математика и компьютерные науки» был рекордным — 27 человек на место, на «Информатику и вычислительную технику» — 19 человек на место.

Больше абитуриентов стало поступать и на технические специальности в НГТУ. Значительно выросло количество заявлений по направлениям физика, энергетика и электротехника.

«Лидером по проходным баллам стала физика: плюс 58 баллов к проходному по сравнению с 2024-м», — прокомментировал представитель вуза Сергей Чернов.

Также в этом году стало больше иностранных студентов. В частности, из Африки. Только в НГАУ учатся студенты из 28 зарубежных стран.

«Мы переживали, что студенты из Африки у нас замерзнут, но им нравится», — рассказал ректор вуза Евгений Рудой.