27 человек на место: в Новосибирске подвели итоги вступительной кампании-2025

Новосибирские вузы рассказали об итогах вступительной кампании-2025. Как выяснилось, поступить в высшие учебные заведения стало сложнее — конкурс на востребованные специальности доходил до 27 человек на место.
Самый высокий проходной балл был в НГУ — 85. Он поднялся практически на всех естественно-научных факультетах, особенно на физфаке (со 186 в 2024-м до 220 в 2025-м), а также на геолого-физическом, рассказал ректор вуза Михаил Федорук. Конкурс по направлению «Математика и компьютерные науки» был рекордным — 27 человек на место, на «Информатику и вычислительную технику» — 19 человек на место.
Больше абитуриентов стало поступать и на технические специальности в НГТУ. Значительно выросло количество заявлений по направлениям физика, энергетика и электротехника.
«Лидером по проходным баллам стала физика: плюс 58 баллов к проходному по сравнению с 2024-м», — прокомментировал представитель вуза Сергей Чернов.
Также в этом году стало больше иностранных студентов. В частности, из Африки. Только в НГАУ учатся студенты из 28 зарубежных стран.
«Мы переживали, что студенты из Африки у нас замерзнут, но им нравится», — рассказал ректор вуза Евгений Рудой.