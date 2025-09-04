Назван неочевидный фрукт, который способен нормализовать артериальное давление

Бананы могут помочь нормализовать артериальное давление, а также способствуют снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщили в Daily Mirror.
— Замените печенье в 11 утра на кусочек фрукта, это поможет вам достичь рекомендуемой нормы в пять порций фруктов в день. Кроме того, фрукт содержит мало жира и является отличным источником клетчатки, — цитирует издание кардиологов Британского фонда сердца.
По словам специалистов, выбор сладостей перед обедом плохо сказывается на здоровье, так как они могут вызвать резкий скачок сахара в крови и не утолить голод. Заменить подобные лакомства можно бананами, так как они содержат углеводы и натуральные сахара, которые обеспечивают длительную энергию и подходят для перекуса перед тренировкой или снятия усталости после обеда.
Также они богаты калием, который помогает контролировать артериальное давление и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования показывают, что увеличение потребления калия из различных продуктов, в том числе бананов, может быть более эффективным для снижения давления, чем уменьшение потребления натрия.
— Этот низкокалорийный фрукт богат необходимыми витаминами и минералами, включая витамины B6, C и марганец. Бананы обладают рядом потенциальных преимуществ для здоровья, таких как улучшение работы кишечника, контроль уровня сахара в крови и укрепление костей, — сказано в материале.
Ранее эндокринолог Франсиско Росеро рассказал, что женщинам, следящим за фигурой, стоит добавить в ежедневный рацион один помидор. Врач отметил, что благодаря ежедневному поеданию этого овоща может снизиться артериальное давление, уровень холестерина и триглицеридов в крови.