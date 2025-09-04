Назван неочевидный фрукт, который способен нормализовать артериальное давление

По словам специалистов, выбор сладостей перед обедом плохо сказывается на здоровье, так как они могут вызвать резкий скачок сахара в крови и не утолить голод. Заменить подобные лакомства можно бананами, так как они содержат углеводы и натуральные сахара, которые обеспечивают длительную энергию и подходят для перекуса перед тренировкой или снятия усталости после обеда.