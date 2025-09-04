Ричмонд
Польского шпиона с документами об учениях «Запад-2025» задержали в Белоруссии

Сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии задержали польского шпиона, который собирал информацию о предстоящих белорусско-российских учениях «Запад-2025». Об этом в четверг, 4 сентября, сообщил телеканал «Беларусь 1».

По информации источника, задержание произошло в Лепеле, Витебская область. У гражданина Польши Гжегоша Гавела была обнаружена ксерокопия секретного документа по учениям «Запад-2025» на восьми страницах формата А4.

Выяснилось, что мужчина 1998 года рождения и проживает в Кракове. Он признался, что ему поручили собрать информацию о данных учениях. Сотрудники контрразведки задержали его сразу после получения документа. Возбуждено уголовное дело по статье шпионаж, проводится следствие.

— Гавел через социальные сети установил контакт с гражданином Белоруссии и предложил ему сотрудничество в интересах польских спецслужб, заключающееся в конспиративном сборе и предоставлении закрытой информации, сведений о командном составе, а также о сотрудниках военной контрразведки, — цитирует телеканал ТАСС.

Полученную информацию мужчина передавал силовикам в Польшу.

В конце августа в Донецке задержали агента Службы безопасности Украины, который готовил на кладбищах тайники со взрывчаткой для диверсий против инфраструктуры. По заданию кураторов мужчина также фотографировал здания администрации и критические объекты в городах республики.