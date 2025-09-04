Европа отбросила все надежды: лидеры ЕС уже не ждут введения новых антироссийских санкций от США

Отмечается, что в четверг, 4 сентября, состоялся состоялся телефонный разговор между Трампом и лидерами стран Европы, который обсуждали поддержку Украины. При этом источник сообщает, что президент США раскритиковал ЕС за лицемерие из-за покупки российской нефти, несмотря на риторику против РФ.