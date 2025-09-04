Европа отбросила все надежды: лидеры ЕС уже не ждут введения новых антироссийских санкций от США

Лидеры стран Европы отбросили все надежды и уже не ожидают от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа введения новых санкций в отношении России. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на собственные источники.
«Европейская сторона не ожидает, что Трамп согласится на санкции против России, даже после телефонного разговора в четверг», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в четверг, 4 сентября, состоялся состоялся телефонный разговор между Трампом и лидерами стран Европы, который обсуждали поддержку Украины. При этом источник сообщает, что президент США раскритиковал ЕС за лицемерие из-за покупки российской нефти, несмотря на риторику против РФ.
Ранее KP.RU сообщал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и советники Дональда Трампа намерены обсудить конкретные меры по российской нефти и газу.