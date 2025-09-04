«За несколько минут до задержания заполучил секретный военный документ». Телеканал «Беларусь 1» сообщил подробности задержания польского шпиона в Лепеле

В эфире уточнили, что в Лепеле Витебской области задержаны граждане Беларуси и Польше. Это произошло после проведения операции агентурной разведки одной из спецслужб Польши. Гражданин последней Гжегош Гавел имел при себе распечатку. На восьми страницах А4 была ксерокопия документа с грифом секретности, касающегося белорусско-российских учений «Запад 2025». Собственно, именно с целью «добыть информацию на тему учений “Запад” поляк 1998 года рождения из Кракова и прибыл в Лепель. В этом он признался сам.