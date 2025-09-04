«За несколько минут до задержания заполучил секретный военный документ». Телеканал «Беларусь 1» сообщил подробности задержания польского шпиона в Лепеле

Телеканал «Беларусь 1» раскрыл в вечернем эфире 4 сентября 2025 года подробности задержания с поличным польского шпиона в Лепеле, о чем сообщалось ранее.
В эфире уточнили, что в Лепеле Витебской области задержаны граждане Беларуси и Польше. Это произошло после проведения операции агентурной разведки одной из спецслужб Польши. Гражданин последней Гжегош Гавел имел при себе распечатку. На восьми страницах А4 была ксерокопия документа с грифом секретности, касающегося белорусско-российских учений «Запад 2025». Собственно, именно с целью «добыть информацию на тему учений “Запад” поляк 1998 года рождения из Кракова и прибыл в Лепель. В этом он признался сам.
У Гавела при обыске оказались доллары, евро, валюта Болгарии и Польши, а также белорусские рубли. Обнаруженную SIM-карту оператора МТС сам он не покупал — ее, зарегистрированную на другого человека, поляку передали.
«Имеются неопровержимые доказательства его шпионских действий. За несколько минут до задержания он заполучил секретный военный документ. Все это и не только это полностью задокументировано на видео», — сказано в эфире.
Следствие выяснило, что Гжегош Гавел предложил сотрудничество в интересах польских спецслужб белорусскому гражданину. Контакт он установил через соцсети. Сотрудничество заключалось, говорят на «Беларусь 1», «в конспиративном сборе и предоставлении закрытой информации, сведений о командном составе, а также сотрудниках военной контрразведки».
Данные от Гавела шли силовым структурам Польши. Например, данные о военных объектах Беларуси — в Агентство внутренней безопасности Республики Польша.
Что касается белоруса, то за передачу сведений Гжегош Гавел обещал ежемесячно передавать деньги.
«В первый раз, кроме них, он привез ему и другие плюшки — от кофе до шоколада — и даже футляр для мобильного телефона, чтобы глушить его сигнал», — отметили на телеканале.
Контрразведка Беларуси задержала поляка сразу после получения секретного документа:
«Возбуждено уголовное дело по статье 358 (шпионаж) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ведется следствие».
