TWZ: Азербайджан мог передать Украине МиГ-29

В Сети появились свидетельства того, что в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) появился истребитель МиГ-29 — его стране передал Азербайджан. Об этом в четверг, 4 сентября, сообщил портал аналитического проекта The War Zone.
— Хотя количество задействованных самолетов невелико, любое пополнение парка МиГ-29 будет желанным для Военно-воздушных сил Украины, которые также получили истребители Fulcrum, подаренные Польшей и Словакией, и которые постоянно теряют личный состав с начала полномасштабного вторжения России, — говорится в материале.
Ранее в Сети появлялись сообщения, что по меньшей мере несколько азербайджанских МиГ-29 передали Украине или другим путем попали на вооружение ВСУ, до этого момента не было известно ни об одном таком самолете, передает портал.
11 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил два миллиона долларов (162,6 миллиона рублей — прим. «ВМ») на гуманитарную помощь Украине, «основываясь на принципах гуманизма». Согласно его указу, средства из резервного фонда азербайджанского лидера выделят украинскому министерству энергетики для последующей закупки и поставки электрооборудования.