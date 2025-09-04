Дизайнер Шишкин: Армани запомнится в мире моды созданием мужского костюма

«Первое и самое главное его наследие в мире моды — это классический мужской черный костюм. Армани начинал свою деятельность в 70-х годах. В предыдущие 50 лет мужские костюмы были балахонистыми, широкими, мешкообразными. Армани первым ввел именно максимально приталенный силуэт классического черного мужского костюма. И в xx веке стандарт костюма от Армани подчеркивал определенный уровень», — отметил он.