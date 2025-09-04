Ричмонд
Дизайнер Шишкин: Армани запомнится в мире моды созданием мужского костюма

Итальянский кутюрье скончался на 92-м году жизни.

Источник: Аргументы и факты

Главным наследием Джорджо Армани в мире моды станет введенный им приталенный силуэт классического черного мужского костюма, рассказал aif.ru российский дизайнер Дмитрий Шишкин.

«Первое и самое главное его наследие в мире моды — это классический мужской черный костюм. Армани начинал свою деятельность в 70-х годах. В предыдущие 50 лет мужские костюмы были балахонистыми, широкими, мешкообразными. Армани первым ввел именно максимально приталенный силуэт классического черного мужского костюма. И в xx веке стандарт костюма от Армани подчеркивал определенный уровень», — отметил он.

Шишкин подчеркнул, что Армани создал современный тип мужского костюма, который не относится ни к одной конкретной школе, но считается общемировым классическим стандартом.

«Шанель создала маленькое черное платье, сделав революцию в мире женской моды, так и мир мужской моды признал Армани за создание классического мужского костюма в его современном понимании», — резюмировал дизайнер.

Итальянский модельер Джорджо Армани, основатель всемирно известного модного бренда Giorgio Armani умер на 92-м году жизни в кругу близких. Как сообщили итальянские СМИ, до последних дней он сохранял профессиональную активность, продолжая работать над новыми коллекциями и проектами.