Агента польских спецслужб с поличным задержали в Лепеле

Во время дальнейшего обыска выяснилось, что Гжегош Гавел 1998 года рождения, живет в Кракове. На вопрос о том, какие поручения он выполнял в белорусском Лепеле, Гжегош Гавел ответил: «Добыть информацию на тему (учения. — Прим. БЕЛТА) “Запада”. Среди личных вещей гражданина Польши были найдены доллары, евро, болгарские и польские деньги, белорусские рубли, SIM-карта одного из операторов связи, которую ему передали. Она зарегистрирована на другого человека.