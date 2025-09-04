Канадец Пакетт из ХК «Динамо» получил право играть за сборную России

Канадский хоккеист Седрик Пакетт, выступающий нападающим в московском «Динамо», получил российское спортивное гражданство, а соответственно и право играть за сборную РФ.
То, что 32-летний спортсмен имеет российское спортивное гражданство, указано в его профайле на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). При этом еще сутки назад там значилось канадское спортивное гражданство.
Гражданство РФ Пакетт получил в октябре прошлого года.
К слову, ранее сообщалось, что сбежавший с Украины футболист Александр Роспутько получил российское гражданство и перешел в ФК «Чайка» (из села Песчанокопского Ростовской области).