В Уфе продолжают сносить незаконные киоски

Муниципалитет советует предпринимателям своевременно оформлять аренду и собственность.

Источник: Башинформ

В Кировском районе на днях снесли два торговых павильона, сообщил глава муниципалитета Илвир Нурдавлятов. Это нестационарные объекты по улице Достоевского близ РКБ и по улице Мубарякова. Их собственники так и не обзавелись правоустанавливающими документами, кроме того, эти ларьки не соответствуют утвержденным типовым эскизам.

Профилактические рейды по павильонам проводятся ежедневно, отметили в Кировской администрации и рекомендовали предпринимателям обзавестись нужными документами, чтобы избежать сноса.

Ранее сообщалось, что мэрия утвердила новую схему размещения нестационарных объектов торговли и оказания услуг.