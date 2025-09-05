В Уфе продолжают сносить незаконные киоски

В Кировском районе на днях снесли два торговых павильона, сообщил глава муниципалитета Илвир Нурдавлятов. Это нестационарные объекты по улице Достоевского близ РКБ и по улице Мубарякова. Их собственники так и не обзавелись правоустанавливающими документами, кроме того, эти ларьки не соответствуют утвержденным типовым эскизам.
Профилактические рейды по павильонам проводятся ежедневно, отметили в Кировской администрации и рекомендовали предпринимателям обзавестись нужными документами, чтобы избежать сноса.
Ранее сообщалось, что мэрия утвердила новую схему размещения нестационарных объектов торговли и оказания услуг.