В Уфе продолжают сносить незаконные киоски

В Кировском районе на днях снесли два торговых павильона, сообщил глава муниципалитета Илвир Нурдавлятов. Это нестационарные объекты по улице Достоевского близ РКБ и по улице Мубарякова. Их собственники так и не обзавелись правоустанавливающими документами, кроме того, эти ларьки не соответствуют утвержденным типовым эскизам.