В Ленинградской области запустили новый курс профессиональной переподготовки для ветеранов СВО

Ветеранам специальной военной операции из Ленинградской области предложили освоить новую специальность, востребованную на рынке труда. Мультицентр социальной и трудовой интеграции во Всеволожске организовал для участников СВО и членов их семей новый курс профессиональной переподготовки по профессии «Сварщик».
Занятия стартовали с 1 сентября. Срок обучения для слушателей курса составит 2 месяца. На время обучения участникам проекта предоставляют бесплатное проживание и питание. Кроме того, ветераны спецоперации смогут воспользоваться социальными услугами, психологической и юридической помощью, а также пройти медицинскую реабилитацию.
Как сообщили в Мультицентре социальной и трудовой интеграции, средняя зарплата сварщика на рынке сегодня составляет 150−200 тысяч рублей.
Мультицентр социальной и трудовой интеграции во Всеволожске входит в Кластер комплексной реабилитации и адаптации ветеранов СВО, который сейчас создается в Ленинградской области. Это первый в России масштабный проект по оказанию помощи участникам спецоперации. В основе его концепции — шаговая доступность всех жизненно необходимых сервисов и объектов для людей с инвалидностью. Кластер включает в себя госуслуги в формате «одного окна», новые объекты для лечения, реабилитации, адаптации и высокотехнологичного протезирования, жилье, специально оборудованное для инвалидов. Кроме того, частью проекта станут предприятия и производства резидентов кластера, которые будут обеспечивать ветеранов СВО адаптированными рабочими местами.
Кроме Мультицентра в кластер входят профильные лечебные учреждения, а также открывшийся в прошлом году во Всеволжске Центр адаптивной физической культуры, реабилитации и абилитации для ветеранов СВО.