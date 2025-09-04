В Ленинградской области запустили новый курс профессиональной переподготовки для ветеранов СВО

Мультицентр социальной и трудовой интеграции во Всеволожске входит в Кластер комплексной реабилитации и адаптации ветеранов СВО, который сейчас создается в Ленинградской области. Это первый в России масштабный проект по оказанию помощи участникам спецоперации. В основе его концепции — шаговая доступность всех жизненно необходимых сервисов и объектов для людей с инвалидностью. Кластер включает в себя госуслуги в формате «одного окна», новые объекты для лечения, реабилитации, адаптации и высокотехнологичного протезирования, жилье, специально оборудованное для инвалидов. Кроме того, частью проекта станут предприятия и производства резидентов кластера, которые будут обеспечивать ветеранов СВО адаптированными рабочими местами.