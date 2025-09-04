Сергей Шнуров выпустил пророческое видео за несколько часов до смерти Армани

Российский певец и фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров выпустил клип «Бешеный фэшен», посвященный индустрии моды, за несколько часов до появления сообщений о смерти итальянского модельера Джорджо Армани.
Музыкант рассказал, что после автомобильной аварии в 2018 году он стал «чувствовать вибрации Вселенной».
— Это абсолютно не зависит от моих желаний. Что-то двигает мной на создание определенных виртуальных образов, которые в дальнейшем реализуются уже в настоящем. Стараюсь не обращать на это внимание, но иногда это просто врывается и кричит. Как смерть Армани и выход клипа «Бешеный фэшен». Не знаю почему, но мне очень нужно было его выложить сегодня, — рассказал Шнуров.
В ролике музыканты рассуждают о безумии потребления и брендомании, высмеивая зависимость общества от модных ярлыков, передает Starhit.ru.
О смерти Джорджо Армани стало известно 4 сентября. Предприниматель родился в итальянском городе Пьяченца 11 июля 1934 года. Изначально он планировал стать врачом, но впоследствии оставил учебу в медицинском вузе, чтобы посвятить себя моде. Позднее стало известно, что похороны итальянского модельера пройдут в закрытом формате в соответствии с его пожеланием.