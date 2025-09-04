Брестчанин перечислил на лжекриптобиржу около Br23 тыс

4 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Бреста доверился криптомошенникам и лишился крупной суммы денег, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.
В мессенджере 35-летний брестчанин получил от незнакомца сообщение с предложением заработать на бирже, приобретя акции. Мужчина согласился. Уже после первого взноса в его личном кабинете отобразился доход.
«Далее все по стандартной схеме мошенников — личный консультант курировал действия своей жертвы, направлял на выгодные и новые вложения. Прибыль в виртуальном личном кабинете брестчанина росла. На протяжении недели он вкладывал деньги, и лишь когда решил вывести заработанные средства, куратор сообщил, что для этого нужно еще вложиться. Тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в милицию», — рассказали подробности в УВД. Брестчанин лишился около Br23 тыс.
Правоохранители занимаются поисками злоумышленников.
Специалисты перечислили некоторые признаки, по которым можно распознать кибермошенничество. Не стоит верить обещаниям о легких деньгах и гарантированной прибыли от инвестиций. Сомнения должно вызвать, если при первичном размещении криптовалюты не предоставляют технический документ, который описывает устройство монеты или токена, функции актива, его характеристики. Подозрительно, если предложение по криптовалюте продвигают через агрессивный и навязчивый маркетинг. Вопросы должны возникнуть и тогда, когда не удается выяснить, кто и как управляет предложенной криптовалютой. Еще один признак мошенничества — предложение заплатить за что-то, например оплатить комиссию за предоставление какой-либо помощи по получению криптовалюты. -0-