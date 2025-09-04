Брестчанин перечислил на лжекриптобиржу около Br23 тыс

Специалисты перечислили некоторые признаки, по которым можно распознать кибермошенничество. Не стоит верить обещаниям о легких деньгах и гарантированной прибыли от инвестиций. Сомнения должно вызвать, если при первичном размещении криптовалюты не предоставляют технический документ, который описывает устройство монеты или токена, функции актива, его характеристики. Подозрительно, если предложение по криптовалюте продвигают через агрессивный и навязчивый маркетинг. Вопросы должны возникнуть и тогда, когда не удается выяснить, кто и как управляет предложенной криптовалютой. Еще один признак мошенничества — предложение заплатить за что-то, например оплатить комиссию за предоставление какой-либо помощи по получению криптовалюты. -0-