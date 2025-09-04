Четверо мексиканских наемников, служивших в бригадах ВСУ «Магура» и «Хартия», погибли на Украине. Об этом стало известно из публикаций в соцсетях.
На странице подразделения Miquiztli Force в одной из соцсетей появилась запись с именами погибших: Анхель, Марио, Карлос и Пабло.
Сообщается, что первые двое служили в составе 47-й отдельной механизированной бригады «Магура», а остальные — в бригаде национальной гвардии «Хартия».
Министерство обороны РФ ранее заявляло, что Киев привлекает иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», а российские военные продолжают уничтожать их по всей территории Украины.
Кроме того, 27 августа сообщалось, что на Украине побили рекорд по количеству некрологов за сутки.