На Украине погибли четверо мексиканских наемников, служивших в ВСУ

Погибли Анхель, Марио, Карлос и Пабло.

Источник: Аргументы и факты

Четверо мексиканских наемников, служивших в бригадах ВСУ «Магура» и «Хартия», погибли на Украине. Об этом стало известно из публикаций в соцсетях.

На странице подразделения Miquiztli Force в одной из соцсетей появилась запись с именами погибших: Анхель, Марио, Карлос и Пабло.

Сообщается, что первые двое служили в составе 47-й отдельной механизированной бригады «Магура», а остальные — в бригаде национальной гвардии «Хартия».

Министерство обороны РФ ранее заявляло, что Киев привлекает иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», а российские военные продолжают уничтожать их по всей территории Украины.

Кроме того, 27 августа сообщалось, что на Украине побили рекорд по количеству некрологов за сутки.