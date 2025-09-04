Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кейт Миддлтон появилась на публике с новой прической: как изменилась принцесса после смены имиджа

Кейт Миддлтон вышла в свет после смены имиджа.

Источник: Комсомольская правда

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вышла в свет после долго отсутствия, удивив всех своей радикальной сменой имиджа. Как сообщает издание Daily Mail, монаршая особы появилась на публичном мероприятии с новой прической.

В четверг, 4 сентября, Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей естествознания в Лондоне. Принцесса была одета в элегантный образ, состоявший из белой блузки, темно-зеленых брюк и классического пиджака. Однако главным предметом для обсуждения стала новая прическа Кейт — у нее были длинные светлые локоны.

Многие комментаторы после появления принцессы на публике выразили мнение, что это мог быть парик. Люди отметили неественную структуру прически и отсутствие блеска, который обычно наблюдался на натуральных волосах Миддлтон.

Ранее KP.RU сообщал, что Кейт Миддлтон впервые была замечена в новом образе с золотистыми локонами по дороге на воскресную церковную службу в Балморале.

Узнать больше по теме
Кейт Миддлтон: биография, отношения с принцем Уильямом, борьба с онкологией
Нынешняя принцесса Уэльская удивила британское общество взаимоотношениями с принцем Уильямом. Рассмотрим биографию Кейт Миддлтон, студентки, ставшей частью королевского дома.
Читать дальше