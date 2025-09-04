Кейт Миддлтон появилась на публике с новой прической: как изменилась принцесса после смены имиджа

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вышла в свет после долго отсутствия, удивив всех своей радикальной сменой имиджа. Как сообщает издание Daily Mail, монаршая особы появилась на публичном мероприятии с новой прической.
В четверг, 4 сентября, Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей естествознания в Лондоне. Принцесса была одета в элегантный образ, состоявший из белой блузки, темно-зеленых брюк и классического пиджака. Однако главным предметом для обсуждения стала новая прическа Кейт — у нее были длинные светлые локоны.
Многие комментаторы после появления принцессы на публике выразили мнение, что это мог быть парик. Люди отметили неественную структуру прически и отсутствие блеска, который обычно наблюдался на натуральных волосах Миддлтон.
Ранее KP.RU сообщал, что Кейт Миддлтон впервые была замечена в новом образе с золотистыми локонами по дороге на воскресную церковную службу в Балморале.