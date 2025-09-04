Кейт Миддлтон появилась на публике с новой прической: как изменилась принцесса после смены имиджа

В четверг, 4 сентября, Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей естествознания в Лондоне. Принцесса была одета в элегантный образ, состоявший из белой блузки, темно-зеленых брюк и классического пиджака. Однако главным предметом для обсуждения стала новая прическа Кейт — у нее были длинные светлые локоны.