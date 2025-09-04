Дизайнер Шишкин: дом Армани, скорее всего, будет поглощен модным концерном

После смерти Джорждо Армани созданный им бренд сохранится, а сам модный дом будет поглощен концерном. Таким мнением с aif.ru поделился российский дизайнер Дмитрий Шишкин.
«У Армани нет детей. Его родственники никогда не имели отношения к бизнесу и вряд ли они будут по-настоящему что-то развивать. Скорее всего, модный дом перейдет к одному из крупных международных концернов в фэшн-индустрии. Я думаю, что на 99% бренд сохранят в том виде, в котором он есть, с точки зрения названия, позиционирования, эстетики. Он очень узнаваем и является одним из самых популярных брендов мира. Просто уже другие креативные дизайнеры будут разрабатывать коллекции», — объяснил он.
Шишкин обратил внимание на то, что кутюрье в последние годы в силу возраста и состояния здоровья оставлял за собой больше концептуально-творческие направления деятельности.
«На мой взгляд, важно, чтобы развивали бренд дальше, сохранили этот уникальный код эстетики самого Армани, потому что он очень много смыслов и философии закладывал во всю одежду», — добавил дизайнер.
Ранее Шишкин рассказал, что он был лично знаком с Армани, и поделился, о чем они разговаривали.
Итальянский модельер Джорджо Армани, основатель всемирно известного модного бренда Giorgio Armani умер на 92-м году жизни в кругу близких.