Дизайнер Шишкин: дом Армани, скорее всего, будет поглощен модным концерном

Родственники кутюрье никогда не имели отношения к бизнесу.

Источник: Аргументы и факты

После смерти Джорждо Армани созданный им бренд сохранится, а сам модный дом будет поглощен концерном. Таким мнением с aif.ru поделился российский дизайнер Дмитрий Шишкин.

«У Армани нет детей. Его родственники никогда не имели отношения к бизнесу и вряд ли они будут по-настоящему что-то развивать. Скорее всего, модный дом перейдет к одному из крупных международных концернов в фэшн-индустрии. Я думаю, что на 99% бренд сохранят в том виде, в котором он есть, с точки зрения названия, позиционирования, эстетики. Он очень узнаваем и является одним из самых популярных брендов мира. Просто уже другие креативные дизайнеры будут разрабатывать коллекции», — объяснил он.

Шишкин обратил внимание на то, что кутюрье в последние годы в силу возраста и состояния здоровья оставлял за собой больше концептуально-творческие направления деятельности.

«На мой взгляд, важно, чтобы развивали бренд дальше, сохранили этот уникальный код эстетики самого Армани, потому что он очень много смыслов и философии закладывал во всю одежду», — добавил дизайнер.

Ранее Шишкин рассказал, что он был лично знаком с Армани, и поделился, о чем они разговаривали.

Итальянский модельер Джорджо Армани, основатель всемирно известного модного бренда Giorgio Armani умер на 92-м году жизни в кругу близких.