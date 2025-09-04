Дизайнер Шишкин: дом Армани, скорее всего, будет поглощен модным концерном

«У Армани нет детей. Его родственники никогда не имели отношения к бизнесу и вряд ли они будут по-настоящему что-то развивать. Скорее всего, модный дом перейдет к одному из крупных международных концернов в фэшн-индустрии. Я думаю, что на 99% бренд сохранят в том виде, в котором он есть, с точки зрения названия, позиционирования, эстетики. Он очень узнаваем и является одним из самых популярных брендов мира. Просто уже другие креативные дизайнеры будут разрабатывать коллекции», — объяснил он.