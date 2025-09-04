Ричмонд
«Чувствую себя атакованным»: Шендерович* заявил о разочаровании Западом

Российский писатель Виктор Шендерович* в интервью с журналистом Станиславом Кучером* рассказал, что он чувствует себя ментально гораздо хуже, чем в 2018 году.

Писатель отметил, что в тот момент его «выбросили отовсюду», но он точно знал, что является представителем «свободного мира» — США и других западных стран. Позднее Шендерович* заявил, что был разочарован им. По его словам, причина заключается в том, что сейчас либерализм находится в «самой низкой точке» на Западе — «промежутке между президентом США Дональдом Трампом и активисткой “Гретой Тунберг”.

— Сейчас я в списке «Миротворца», не въездной в Грузию, сексист, расист и бог знает кто еще… Кем меня только не называли в свободном пространстве… (Сейчас в мире — прим. «ВМ») расшатана система координат. Я себя чувствую ментально гораздо сильнее атакованным, чем в 2018 году, — рассказал писатель, интервью было опубликовано на YouTube-канале Кучера*.

Известный журналист Роман Баданин*, который сейчас проживает в США, заявил, что считает себя патриотом России. Он отметил, что часто думает о стране, хочет приехать в нее и видит сны о ней, в частности, о городе Кургане, в котором он родился и вырос.

*Признаны иностранными агентами на территории России по решению Министерства юстиции РФ.

