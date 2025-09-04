«Чувствую себя атакованным»: Шендерович* заявил о разочаровании Западом

Писатель отметил, что в тот момент его «выбросили отовсюду», но он точно знал, что является представителем «свободного мира» — США и других западных стран. Позднее Шендерович* заявил, что был разочарован им. По его словам, причина заключается в том, что сейчас либерализм находится в «самой низкой точке» на Западе — «промежутке между президентом США Дональдом Трампом и активисткой “Гретой Тунберг”.