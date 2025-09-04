«Медицина стала другой». Медсестра РНПЦ онкологии о том, как пришла работать 65 лет назад и что изменилось с тех пор

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ныне палатная медсестра радиологического отделения № 1 РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова Ираида Крук пришла в центр по распределению 65 лет назад и с тех пор здесь работает. О том, как начинался ее трудовой путь и как изменился центр за эти десятилетия, она рассказала журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.
Около 10 тыс. операций ежегодно выполняется в РНПЦ онкологии и медрадиологии.
Ираида Крук пришла в центр сразу после медицинского училища. Тогда центр только основали. Еще и пациентов не было. «Убиралось кое-что, палаты мыли. Со временем начали поступать пациенты», — вспомнила она.
Женщина рассказала, что по распределению попала в радиологическое отделение. Года два работала постовой медсестрой, потом немного палатной, процедурной, а с 1969 года стала старшей медсестрой. Трудовую деятельность продолжает по сей день.
Медсестра призналась, что для нее огромной честью было работать с такими руководителями и наставниками, как Николай Николаевич Александров. Это был человек доброй души, для молодых — как отец и учитель.
«Очень, конечно, повезло, что были грамотные, действительно достойные руководители. В этом плане мне повезло», — подчеркнула она.
За годы работы Ираида Крук и сама стала наставником для десятков молодых медсестер. С некоторыми сложились особо теплые отношения, которые продолжаются и сегодня. Судьбу учениц она отслеживает.
Со временем центр сильно преобразился в лучшую сторону, продолжила Ираида Крук. Появилось много корпусов, в том числе Республиканский центр позитронно-эмиссионной томографии, Республиканская молекулярно-генетическая лаборатория канцерогенеза. И медицина в целом стала совсем другая. «Теперь современная техника, другое отношение к пациентам», — добавила она.
По случаю 65-летия со дня основания в центре прошла научная конференция, перед которой заслуженные награды получили сотрудники, работающие здесь длительное время. Некоторые — с момента создания центра. Они получили памятные медали имени Н. Н. Александрова за заслуги перед белорусской онкологией. Многие награждены грамотами, памятными подарками. -0-