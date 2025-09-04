«Медицина стала другой». Медсестра РНПЦ онкологии о том, как пришла работать 65 лет назад и что изменилось с тех пор

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ныне палатная медсестра радиологического отделения № 1 РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова Ираида Крук пришла в центр по распределению 65 лет назад и с тех пор здесь работает. О том, как начинался ее трудовой путь и как изменился центр за эти десятилетия, она рассказала журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.