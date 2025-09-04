Это самая классная и комфортная для проживания страна. Латвийский блогер о жизни в Беларуси

«У меня абсолютно нет никаких вопросов или критики по отношению к политике, проводимой в Беларуси. Я считаю, что те результаты, которые Беларусь показала за последние 30 лет, — должны войти в учебники. Я был во многих странах. Я был в США, Париже, жил в Германии, Швейцарии, Норвегии. Я хочу сказать, что Беларусь — самая комфортная для проживания. Самая социально ориентированная для проживания. Тут, может быть, нет Эйфелевой башни, какого-то Колизея или Манхэттена. Может быть, кому-то нравится Манхэттен, пусть едет и живет там. Я туда приехал, посмотрел, полчаса хватило, развернулся и уехал, — сказал Дмитрий Матаев. — Жить, ходить в школы, ходить к врачам, в магазины, в парк, общаться с людьми, вместе праздновать праздники, делать все остальное… Лично для меня Беларусь — самая классная страна».