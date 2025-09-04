Это самая классная и комфортная для проживания страна. Латвийский блогер о жизни в Беларуси

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь — самая комфортная для проживания страна, заявил в проекте «Честный рассказ» на YouTube-канале БЕЛТА гражданин Латвии, блогер Дмитрий Матаев.
Блогер провел год в латвийской тюрьме по политическим мотивам. После освобождения переехал в Беларусь вместе со своей семьей, где ему очень комфортно жить.
«У меня абсолютно нет никаких вопросов или критики по отношению к политике, проводимой в Беларуси. Я считаю, что те результаты, которые Беларусь показала за последние 30 лет, — должны войти в учебники. Я был во многих странах. Я был в США, Париже, жил в Германии, Швейцарии, Норвегии. Я хочу сказать, что Беларусь — самая комфортная для проживания. Самая социально ориентированная для проживания. Тут, может быть, нет Эйфелевой башни, какого-то Колизея или Манхэттена. Может быть, кому-то нравится Манхэттен, пусть едет и живет там. Я туда приехал, посмотрел, полчаса хватило, развернулся и уехал, — сказал Дмитрий Матаев. — Жить, ходить в школы, ходить к врачам, в магазины, в парк, общаться с людьми, вместе праздновать праздники, делать все остальное… Лично для меня Беларусь — самая классная страна».
«Было 48 часов, чтобы спастись». Почему многодетная семья из Латвии переехала в Беларусь.
По его словам, не все белорусы до конца осознают, в какой прекрасной стране они живут. «Вы, многие, даже не представляете, насколько в крутой стране вы живете. Насколько вы молодцы, что сделали такую страну. Действительно можете гордиться. К вам приезжают люди жить со всех концов, и их все больше и больше. Только чистота, только порядок, только счастливые люди, действительно свобода. Сейчас западные пропагандисты начнут хихикать. Но я, человек с европейским паспортом, с гражданством Евросоюза, здесь реально свободно могу жить, радоваться и воспитывать своих детей».
«Очень легко это потерять. Буквально шаг влево, шаг вправо, какое-то увлечение этими западными теориями — ЛГБТ, пересмотр истории или забыть просто свою историю. Это очень легко потерять. Это произошло во многих странах. В той же Прибалтике, в Украине. И сейчас действительно у них большие проблемы, они глубоко несчастны, — подчеркнул Дмитрий Матаев. — А Беларусь — цвети и радуйся века. Будем помогать растить новых белорусов. Здесь, в Беларуси, будем помогать. Помогать вам и уже нам жить в классной стране».-0-