Орангутан Сандокан из Московского зоопарка умер в возрасте 43 лет

В Московском зоопарке траур — скончался суматранский орангутан по кличке Сандокан, он же Сандик, проживший в российской столице большую часть своей жизни — с 1999 года. Сандокан прожил 43 года, и умер в преклонном для орангутанов возрасте, о чем рассказали в пресс-службе зоопарка Москвы.
«В Московский зоопарк он приехал в 1999 году. К этому моменту в Москве уже жили две самки орангутана: Джапи и Джава. Сандокан поселился с ними в одном вольере. Таким образом, среди этих животных была сформирована группа, где самец занял позицию лидера. у Сандокана появилось четыре детеныша», — рассказали в зоопарке.
Руководство зоопарка отмечает, что Сандокан был уникальным приматом, так как стал первым орангутаном, позволившим заботящимся о нем сотрудникам взять у себя кровь для анализов. С тех пор Сандик регулярно участвовал в занятиях с киперами, помогая обучать других животных спокойно относиться к процедурам, анализам и другим взаимодействиям с человеком.
Ранее KP.RU сообщил, что в 2019 году у Сандокана и Джавы (Чави) родилась малышка, которую назвали Алисой.