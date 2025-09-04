Орангутан Сандокан из Московского зоопарка умер в возрасте 43 лет

Руководство зоопарка отмечает, что Сандокан был уникальным приматом, так как стал первым орангутаном, позволившим заботящимся о нем сотрудникам взять у себя кровь для анализов. С тех пор Сандик регулярно участвовал в занятиях с киперами, помогая обучать других животных спокойно относиться к процедурам, анализам и другим взаимодействиям с человеком.