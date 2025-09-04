Дорожную разметку нанесут ночью на 25 участках в Минске

Дорожную разметку ночью планируют наносить на проспекте Независимости (от улицы Свердлова до улицы Энгельса), проезде Слободском, переулке Корженевского, развязке МКАД — проспект Партизанский, местном проезде проспекта Независимости (от улицы Филимонова до улицы Калиновского), автовокзале «Восточный», а также улицах Минина, Савицкого, Аладовых, Гедройца, Буденного, Слободская, Л. Украинки, Грушевская, Ливенцева, Мормулева, Германовская, Козыревская, Левина, Алферова, Теслы, Ваупшасова (от улицы Радиальной до МКАД), Вирская, Брилевская, Братская.