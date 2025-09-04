Дорожную разметку нанесут ночью на 25 участках в Минске

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ночь на 5 сентября планируется нанесение дорожной разметки на 25 участках. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ Мингорисполкома.
Дорожную разметку ночью планируют наносить на проспекте Независимости (от улицы Свердлова до улицы Энгельса), проезде Слободском, переулке Корженевского, развязке МКАД — проспект Партизанский, местном проезде проспекта Независимости (от улицы Филимонова до улицы Калиновского), автовокзале «Восточный», а также улицах Минина, Савицкого, Аладовых, Гедройца, Буденного, Слободская, Л. Украинки, Грушевская, Ливенцева, Мормулева, Германовская, Козыревская, Левина, Алферова, Теслы, Ваупшасова (от улицы Радиальной до МКАД), Вирская, Брилевская, Братская.
В Госавтоинспекции порекомендовали водителям учитывать эту информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными за рулем. -0-