IT-эксперт Кокунцыков: мошенники взламывают умные устройства в домах россиян

Тревожный тренд — взлом умных устройств и систем интернета вещей, отметил эксперт.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники пользуются не только доверием россиян, но и взламывают умные устройства, чтобы получить доступ к личным данным. Об этом предупредил в разговоре с изданием «РИАМО» специалист в сфере IT Владислав Кокунцыков.

— Тревожный тренд — взлом умных устройств и систем интернета вещей (IoT). Мошенники используют уязвимости в бытовой технике, камерах, умных замках и других гаджетах для получения доступа к личной информации или даже для шантажа, — заявил эксперт.

Чтобы избежать преступных посягательств, специалист посоветовал своевременно обновлять прошивки и использовать надежные пароли к гаджетам и системам управления программами.

Ранее 360.ru сообщил, что в России увеличилось количество подростков, ставших жертвами кибермошенников. Показатели выросли на 25%. Злоумышленники используют разные схемы. Среди самых распространенных — кража авторизационных кодов, обман с игровыми аккаунтами, распространение вредоносных программ.

По данным Life.ru, злоумышленники также взламывают личные аккаунты пользователей, крадут их видеозаписи и используют их для создания фальшивых сообщений, которые затем рассылают контактам жертвы.