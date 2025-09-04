В России спрогнозировали скорое снижение ставок по вкладам

В России вновь снизятся ставки по вкладам, такая ситуация сложится в связи с очередным снижением ключевой ставки, соответствующий прогноз озвучил в разговоре с изданием «Газета.Ru» инвестиционный стратег Александр Бахтин.
— Средняя максимальная ставка по вкладам крупнейших банков после сентябрьского заседания ЦБ опустится в диапазон 14−15%. Привлекательность коротких вкладов до полугода будет снижаться медленнее, — считает специалист.
По его словам, Банк России, вероятно, снизит ключевую ставку с 18% до 16%-17%, при этом, курс рубля начинает ослабляться.
Ранее «Известия» рассказали, что краткосрочные банковские вклады на три-шесть месяцев остаются популярными благодаря своей гибкости, поскольку такие депозиты позволяют сохранить ликвидность и оперативно реагировать на изменения ключевой ставки Центробанка (ЦБ).
Тем временем, средние ставки по двухлетним вкладам в топ-20 банков, лидирующих по объему привлеченных средств от розничных клиентов, упали ниже 11% годовых. По трехлетним депозитам доходность оказалась еще меньше, передает «Российская газета».