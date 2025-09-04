Россиянам рассказали о росте пенсий этой осенью

Рост пенсий предусмотрен у некоторых категорий пенсионеров уже в октябре текущего года. Об этом заявил в беседе с изданием «Газета.Ru» кандидат экономических наук Игорь Балынин.
Получатели страховых пенсий по старости, которые в сентябре отметят 80-летие, в октябре получат пенсии, увеличенные на 10,2 тысяч рублей, — заявил эксперт.
Специалист уточнил, что также пенсии будут увеличены на 7,6% у тех, кто их получает по линии Минобороны, силовых структур и ряда других органов государственной власти. При этом, подавать заявления о перерасчете не нужно, начисления будут произведены автоматически.
Ранее «Москва 24» сообщила, что индексация пенсий в России закреплена законами и ежегодными постановлениями правительства. Для разных видов выплат действуют свои даты.
Однако, в 2026 году страна перейдёт на двухэтапную систему повышения пенсий: с 1 февраля их проиндексируют по фактической инфляции за 2025 год, а с 1 апреля — по росту доходов Социального фонда России, что напрямую связано с динамикой зарплат, передает Life.ru.