Бизнесмена Брулью разрубило винтом собственной яхты на глазах у сына

Владельца компании по поставкам медицинского оборудования Андреа Брулью разрубило винтом яхты на глазах у друзей и сына. Об этом сообщил портал Need To Know.

Трагедия произошла 28 августа недалеко от побережья города Анкона в одноименной провинции в Италии. 62-летний бизнесмен отправился в море на 13-метровой роскошной яхте вместе с сыном Алессандро и тремя друзьями. Вдруг порыв ветра резко развернул парус лодки, из-за чего балка, на которой он крепился, ударила Брулью по голове.

Бизнесмен упал в воду и попал под винт. Он получил тяжелые травмы рук и головы. Сын вытащил отца на палубу и попытался реанимировать, но спасти его было уже невозможно. Через 10 минут на место происшествия прибыл катер береговой охраны. Сына итальянца госпитализировали в состоянии шока, говорится в публикации.

В начале сентября роскошная яхта стоимостью около 7,6 миллиона рублей затонула у берегов Турции вскоре после спуска на воду.

Также в середине июля пожар произошел на туристическом пароме KM Barcelona VA с 280 пассажирами на борту у побережья Индонезии. Многие из них в попытке спастись начали прыгать в море.