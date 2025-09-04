Бизнесмена Брулью разрубило винтом собственной яхты на глазах у сына

Бизнесмен упал в воду и попал под винт. Он получил тяжелые травмы рук и головы. Сын вытащил отца на палубу и попытался реанимировать, но спасти его было уже невозможно. Через 10 минут на место происшествия прибыл катер береговой охраны. Сына итальянца госпитализировали в состоянии шока, говорится в публикации.