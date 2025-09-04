Устойчивую к радиации российскую телекамеру внесли в реестр промышленности

Камера состоит из двух частей: передающей и приемной, которые связаны кабельной линией длиною до 50 м. Первая, передающая часть, размещается в зоне радиации и повышенной температуры, вторая, приемная — в аппаратном помещении, где радиации и повышенной температуры нет. Камера обладает повышенной радиационной стойкостью и передает изображение высокого качества благодаря передающей трубке типа видикон. Камера управляется как с панели управления, так и с экрана монитора или дистанционно. Приемная часть может сохранять кадры и видеозаписи в памяти встроенного компьютера, позволяет управлять диафрагмой камеры, масштабировать и фокусировать ее объектив, управлять источником ее света.