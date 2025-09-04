Ричмонд
Следствие закрыло дело о даче взяток против миллиардера Мацоцкого

Уголовное преследование в отношении Мацоцкого было прекращено в связи с его непричастностью к совершению преступления.

Источник: Комсомольская правда

Следствие закрыло уголовное дело в отношении миллиардера и IT-бизнесмена Сергея Мацоцкого в связи с его непричастностью к совершению противоправных действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы следствия.

«Уголовное преследование в отношении Мацоцкого, обвиняемого в совершении двух преступлений, прекращено», — говорится в документе.

Отмечается, что в рамках решения также были отменены международный розыск и заочный розыск Сергея Мацоцкого, обвинящегося в даче взяток в особо крупном размере.

Ранее KP.RU сообщал, что миллиардеру были предъявлены обвинения в даче взяток руководителям Федерального казенного учреждения «Налог-сервис» Роману Филимошину и Дмитрию Шалаеву за покровительство компании Мацоцкого.