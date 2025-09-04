«Животный мир мстит»: медведи напали на ульи охотничьего инспектора в Башкирии

В Республике Башкортостан пасека ведущего инспектора района Владимира Озерова подверглась нападению со стороны медведей — они сломали все ульи и украли часть пластин. Об этом в четверг, 4 сентября, сообщил 112.
Владимир Озеров выехал на срочный вызов в связи с сообщением от жителей местного СНТ о присутствии медведей, которые ходили между дачными участками и пугали соседей. Приехав на вызов, мужчина не обнаружил ничего, кроме следов животных.
В то же время другие медведи пришли на его собственную пасеку, расположенную возле дома. Животные сломали все ульи, украли оттуда часть пластин, а на остальных оставили свой след в форме лапы.
— Это мне что, животный мир мстит, что ли? Вот разбойник! — заявил инспектор, его цитирует Telegram-канал.
