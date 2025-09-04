Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Животный мир мстит»: медведи напали на ульи охотничьего инспектора в Башкирии

В Республике Башкортостан пасека ведущего инспектора района Владимира Озерова подверглась нападению со стороны медведей — они сломали все ульи и украли часть пластин. Об этом в четверг, 4 сентября, сообщил 112.

В Республике Башкортостан пасека ведущего инспектора района Владимира Озерова подверглась нападению со стороны медведей — они сломали все ульи и украли часть пластин. Об этом в четверг, 4 сентября, сообщил 112.

Владимир Озеров выехал на срочный вызов в связи с сообщением от жителей местного СНТ о присутствии медведей, которые ходили между дачными участками и пугали соседей. Приехав на вызов, мужчина не обнаружил ничего, кроме следов животных.

В то же время другие медведи пришли на его собственную пасеку, расположенную возле дома. Животные сломали все ульи, украли оттуда часть пластин, а на остальных оставили свой след в форме лапы.

— Это мне что, животный мир мстит, что ли? Вот разбойник! — заявил инспектор, его цитирует Telegram-канал.

Жители города Усть-Илимска в Иркутской области заметили на улице бегающего бурого медведя. Медведь походил по жилому району, осмотрел его и убежал обратно в тайгу. Правительство Усть-Илимска призвало местных жителей проявлять осторожность. Произошедшее стало уже девятым случаем выхода медведей в Усть-Илимском районе с начала года.