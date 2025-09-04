Ричмонд
Маск: Neuralink планирует частично вернуть зрение слепому в 2026 году

Ранее предприниматель рассказал о разработке Blindsight.

Источник: Аргументы и факты

Специалисты Neuralink намерены провести операцию по частичному восстановлению зрения слепому человеку уже в 2026 году, рассказал владелец компании, американский предприниматель Илон Маск.

«Нацелены на то, чтобы восстановить (частично) зрение полностью слепого в следующем году», — написал Маск в соцсети X*.

Миллиардер таким образом отреагировал на публикацию Neuralink о том, что в Канаде уже проведены две операции, они стали первыми за пределами США.

Ранее Маск рассказал о разработке компании под названием Blindsight. Это устройство позволяет видеть даже тем, кто родился слепым, взаимодействуя непосредственно со зрительной корой головного мозга.

Напомним, в июле издание Bloomberg со ссылкой на документы Neuralink, оказавшиеся в распоряжении журналистов, сообщило, что компания рассчитывает к 2031 году устанавливать ежегодно нейрочипы 20 тысячам пациентов. Компания планирует открыть пять собственных клиник в США, где пациенты получат доступ к нескольким версиям нейроимплантов, включая устройства для восстановления зрения у слепых и слабовидящих.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

