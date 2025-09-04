Маск: Neuralink планирует частично вернуть зрение слепому в 2026 году

Напомним, в июле издание Bloomberg со ссылкой на документы Neuralink, оказавшиеся в распоряжении журналистов, сообщило, что компания рассчитывает к 2031 году устанавливать ежегодно нейрочипы 20 тысячам пациентов. Компания планирует открыть пять собственных клиник в США, где пациенты получат доступ к нескольким версиям нейроимплантов, включая устройства для восстановления зрения у слепых и слабовидящих.