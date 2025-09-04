Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Иордании

Сборная России по футболу сыграла вничью в товарищеской встрече с командой Иордании.
Матч, состоявшийся на «Лукойл-Арене» в Москве, завершился со счетом 0:0. При этом за национальную сборную сегодня дебютировал 19-летний полузащитник Кирилл Глебов.
Отметим, что сборная России занимает 35-е место в рейтинге Международной федерации футбола, а иорданцы расположились на 64-м месте в рейтинге.
Напомним, ранее бывший главный тренер сборной РФ Борис Игнатьев в разговоре с aif.ru допустил скорое возвращение России на мировую футбольную арену.