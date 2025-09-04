Ричмонд
Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Иордании

Матч, состоявшийся на «Лукойл-Арене» в Москве, завершился со счетом 0:0.

Источник: Аргументы и факты

Сборная России по футболу сыграла вничью в товарищеской встрече с командой Иордании.

Матч, состоявшийся на «Лукойл-Арене» в Москве, завершился со счетом 0:0. При этом за национальную сборную сегодня дебютировал 19-летний полузащитник Кирилл Глебов.

Отметим, что сборная России занимает 35-е место в рейтинге Международной федерации футбола, а иорданцы расположились на 64-м месте в рейтинге.

Напомним, ранее бывший главный тренер сборной РФ Борис Игнатьев в разговоре с aif.ru допустил скорое возвращение России на мировую футбольную арену.