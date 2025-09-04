Bild: В Евросоюзе не ждут от Трампа введения новых санкций против России

Также Дональд Трамп в беседе с американскими журналистами заявил, что российский лидер Владимир Путин и Владимир Зеленский «пока не готовы» к заключению мирного договора. В этот же день он заявил, что собирается созвониться с главой киевского режима, а не с президентом России.