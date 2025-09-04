Ричмонд
Bild: В Евросоюзе не ждут от Трампа введения новых санкций против России

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) сомневаются, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пойдет на дополнительные санкции против России. Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на источники.

— Европейская сторона не ожидает, что Трамп согласится на санкции против России, — следует из материала, последовавшего за телефонным разговором между американским лидером и его коллегами из ЕС.

Уточняется, что глава Белого дома обвинил европейцев в покупке российской нефти. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попыталась возразить и объяснила, что импорт сырья значительно сократился после начала специальной операции на Украине. Трампу пояснили, что только Венгрия и Словакия импортируют российское топливо.

Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф в свою очередь обвинил Европу в том, что она покупает российскую нефть через Индию, передает РИА Новости.

Также Дональд Трамп в беседе с американскими журналистами заявил, что российский лидер Владимир Путин и Владимир Зеленский «пока не готовы» к заключению мирного договора. В этот же день он заявил, что собирается созвониться с главой киевского режима, а не с президентом России.

