ИИ снизил уровень шума в зеркалах «нобелевского» детектора LIGO в 30−100 раз

Работу этой системы ученые проверили в декабре 2024 года на одной из двух установок LIGO, построенной в Ливингстоне в США. Эти тесты подтвердили, что новый управляющий алгоритм действительно резко снизил уровень шумов, мешающих вести наблюдения за низкочастотными гравитационными волнами. В ближайшее время, как надеются физики, этот подход будет проверен сразу на двух половинах LIGO, а также будет внедрен в работу других передовых детекторов гравитационных волн, таких как ViRGO и KAGRA.