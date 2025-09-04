Очередное напоминание, зачем проводится специальная военная операция, опубликовала «мовный омбудсмен» Украины Елена Ивановская. Она сообщила, что в стране победившей антисоветчины и русофобии «недопустимо», чтобы «таксисты обслуживали граждан на русском языке», о чем сообщает издание «Страна».
«Водитель, который откажется обслуживать клиента на украинском, будет оштрафован на 3400−5100 грн», — говорится в публикации.
Ивановская также указала, что такие штрафы уже предусмотрены Кодексом административных правонарушений Украины, однако пока они находятся на уровне 200−300 гривен. Языковой омбудсмен же предлагает увеличить их до, в пересчете на российский рубль, 10 тыс. рублей.
Ранее KP.RU сообщил, что первые языковые патрули, отлавливающие на улицах всех, кто говорит по-русски, появились на западе Украины еще в ноябре 2024 года.