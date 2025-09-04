«Москва слезам не верит» и новый «Офис»: какие сериалы выходят в сентябре

Ремейк оскароносного советского фильма «Москва слезам не верит» от Жоры Крыжовникова. В начале 2000-х годов молодая девушка Ксюша с маленьким ребенком на руках сбегает из провинциального города от деспотичного мужа в Москву. Там она знакомится с новыми подругами: прилежной студенткой медицинского Олей и взбалмошной Машей, мечтающей выйти замуж за иностранца и уехать за границу. Спустя 20 лет судьба вновь дает им шанс построить свое счастье.