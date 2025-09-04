В Ростовской области обсудили новый принцип градостроительной политики

В четверг, 4 сентября, врио губернатора Юрий Слюсарь анонсировал внедрение обновленного подхода к градостроительному планированию, основанного на принципах комплексного освоения территорий. В соответствии с новой политикой, жилищное строительство будет осуществляться параллельно с созданием социальных объектов и инженерных коммуникаций.
Глава региона акцентировал внимание на том, что в предыдущие годы интенсивное жилищное строительство не сопровождалось своевременным вводом в эксплуатацию школ, медицинских учреждений и дошкольных образовательных организаций.
— Мы должны строить не просто дома, а еще и красивые жилые дома, за которые не будет стыдно перед нашими последующими поколениями. Здесь есть над чем нам работать, — сказал Юрий Борисович.
Отдельно было отмечено, что в рамках новой стратегии особое внимание будет уделяться созданию и благоустройству зеленых зон — парков, скверов и других рекреационных пространств в городской черте.
