WSJ: ВС США заключили контракт на 100 млн долларов на применение ИИ на поле боя

ВС США могут идентифицировать беспилотники и другие угрозы в зоне боевых действий при помощи ИИ.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы США заключили контракт почти на 100 млн долларов, позволяющий использовать искусственный интеллект (ИИ) в зоне боевых действий. Об этом сообщает издание Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что контракт позволит американской армии применять программное обеспечение TurbineOne на поле боя. Это поможет военнослужащих США идентифицировать беспилотники и другие угрозы даже при глушении сигналов в зоне боевых действий. Благодаря этому американская армия сможет быстро реагировать на ситуации без участия удаленных специалистов.

Издание также указывает, что в настоящий момент целью ВС США является обработка данных в 10−25 раз быстрее противников в условиях неопределенной среды современных конфликтов.

Ранее KP.RU сообщал, что США подписали крупнейший контракт с компанией Lockheed Martin на поставку 1 970 управляемых ракет PAC-3 MSE для комплексов Patriot на 9,8 млрд долларов.