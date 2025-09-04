WSJ: ВС США заключили контракт на 100 млн долларов на применение ИИ на поле боя

Отмечается, что контракт позволит американской армии применять программное обеспечение TurbineOne на поле боя. Это поможет военнослужащих США идентифицировать беспилотники и другие угрозы даже при глушении сигналов в зоне боевых действий. Благодаря этому американская армия сможет быстро реагировать на ситуации без участия удаленных специалистов.