Новак: Сотрудничество с Китаем поможет догазифицировать Дальний Восток

Газопровод в Китай позволит обеспечить газом больше жителей Дальнего Востока.

Источник: Комсомольская правда

Стратегическое партнерство с Китаем позволит России завершить газификацию Дальнего Востока или, как минимум, значительно ее расширить. Как сообщил вице-премьер Александр Новак, это станет возможно благодаря большому российско-китайскому газопроводу «Сила Сибири».

«Это также даст возможность дополнительно поставлять до 10 миллиардов кубов газа на наши дальневосточные регионы», — заявил Новак.

Вице-премьер уточнил, что все дело в перемычке трубопроводов «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» в Амурской области. Раньше ее не было, однако с появлением нового газопровода удастся закрыть этот пробел, и объединить все дальневосточные трубопроводы в единую сеть.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин оценил договоренности между Москвой и Пекином по строительству газопровода «Сила Сибири» как выгодные для обеих сторон.

