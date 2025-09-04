Новак: Сотрудничество с Китаем поможет догазифицировать Дальний Восток

Вице-премьер уточнил, что все дело в перемычке трубопроводов «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» в Амурской области. Раньше ее не было, однако с появлением нового газопровода удастся закрыть этот пробел, и объединить все дальневосточные трубопроводы в единую сеть.