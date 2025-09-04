Ричмонд
Один человек погиб, восемь ранены при нападении с ножом в Манитобе

В канадской провинции Манитоба в результате нападения с холодным оружием один человек погиб, восемь получили ранения и были доставлены в больницу. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на полицию.

Отмечается, что подозреваемый в нападении также мертв.

— Один человек погиб, подозреваемый мертв, после того как несколько человек подверглись нападению с холодным оружием, — говорится в сообщении.

Нападение произошло в поселении коренных жителей. На месте происшествия работает полиция. Двое из пострадавших были доставлены в больницу на вертолете.

Савеловский районный суд 4 сентября отправил под арест на два месяца жителя столицы, который 1 сентября напал с ножом на бывшую жену и ее нового возлюбленного. В результате происшествия женщина скончалась, а пострадавшего госпитализировали. Нападение произошло в квартире жилого дома на улице Нижней Масловке.

3 сентября в Новокузнецке посетитель кафе напал на персонал и жестоко убил одну из сотрудниц. Инцидент произошел после того, как мужчина некоторое время находился в заведении, затем вышел на улицу, а вернувшись, ворвался за кассу и попытался атаковать работников.