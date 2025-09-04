Один человек погиб, восемь ранены при нападении с ножом в Манитобе

3 сентября в Новокузнецке посетитель кафе напал на персонал и жестоко убил одну из сотрудниц. Инцидент произошел после того, как мужчина некоторое время находился в заведении, затем вышел на улицу, а вернувшись, ворвался за кассу и попытался атаковать работников.