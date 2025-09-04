Студенту дали 25 лет колонии за подготовку подрыва на газопроводах

Московского студента Георгия Воронкова* приговорили к 25 годам лишения свободы за подготовку подрыва газопроводов в Воронеже. Соответствующее решение вынес второй западный окружной военный суд.
Кроме того, 22-летнего фигуранта признали виновным в госизмене и диверсионной деятельности.
«Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить подсудимому 25 лет лишения свободы, из которых 4 года в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима, со штрафом 800 тыс. рублей», — приводит слова судьи агентство ТАСС.
Следствием установлено, что Воронков связался с террористической националистической организацией, после чего получил задание взорвать два газопровода в Воронеже. Силовики задержали его в 2022 году в Воронеже, когда он извлек из тайника компоненты для самодельной взрывчатки.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.