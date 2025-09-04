Ричмонд
На Украине будут штрафовать таксистов, которые не говорят по-украински

Русскоговорящие водители будут подвергаться штрафам до 123 долларов.

Источник: Аргументы и факты

На Украине таксисты, которые отказываются обслуживать пассажиров на государственном языке, будут подвергаться штрафам до 123 долларов. Об этом сообщила уполномоченная по защите украинского языка Елена Ивановская.

По её словам, Кодекс об административных правонарушениях предусматривает взыскание в размере от 3400 до 5100 гривен (примерно 82−123 доллара) за нарушение языкового законодательства в сфере обслуживания потребителей.

Она также призвала службы такси проверить знание украинского языка у водителей и заявила, что готовит обращения в полицию и Службу безопасности Украины с требованием принять меры против тех, кто продолжает общаться с клиентами по-русски.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Запад ни разу не отреагировал на положение русских людей и русского языка на Украине.

