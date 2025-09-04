Ричмонд
Археологи обнаружили ценный византийский артефакт в Великом Новгороде

Археологи в Великом Новгороде обнаружили уникальный и ценный византийский реликварий, предположительно, XII века.

Изделие имеет специальную выемку для хранения креста. По мнению специалистов, реликварий мог быть привезен в Новгород паломником, который до этого посещал Иерусалим. Вывод о византийском происхождении сделан на основе материала — стеатита, который до XII века добывался исключительно в Византии.

Это второй подобный артефакт, найденный в Великом Новгороде. Ранее, в 2006 году, здесь был обнаружен похожий реликварий, предназначенный для византийской иконы XII века, с прорезью в виде православного креста. Еще один подобный реликварий хранится в Берлине и, как известно, был привезен в Европу из Сирии в XIX веке, сообщает Интерфакс.

Ученые нашли в Индонезии уникальный топор, который был изготовлен около трех тысяч лет назад и имеет признаки «внеземного происхождения». Находку сделали на острове Калимантан. Топор выполнен в конической форме. По мнению специалистов, в нем присутствует металл, который получили из метеорита.