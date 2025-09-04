Археологи обнаружили ценный византийский артефакт в Великом Новгороде

Это второй подобный артефакт, найденный в Великом Новгороде. Ранее, в 2006 году, здесь был обнаружен похожий реликварий, предназначенный для византийской иконы XII века, с прорезью в виде православного креста. Еще один подобный реликварий хранится в Берлине и, как известно, был привезен в Европу из Сирии в XIX веке, сообщает Интерфакс.