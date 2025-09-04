Во Франции создают лазерное оружие для борьбы с БПЛА: о системе Syderal

Французское Министерство обороны вскоре приступит к созданию аналога лазерного оружия высокой мощности. Система позволит противостоять БПЛА. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны Франции.
В сообщении утверждается, что МО уже заключило контракт с консорциумом MBDA, Safran Electronics & Defense, Thales и CILAS для выполнения задачи. Система, призванная бороться с беспилотниками, носит название Syderal.
Отмечается, что лазерное оружие будет ликвидировать тактические БПЛА, а также реактивные снаряды и управляемые боеприпасы. Система Syderal сможет осуществлять боевые задачи и днем, и ночью.
