Во Франции создают лазерное оружие для борьбы с БПЛА: о системе Syderal

МО Франции начнет разработку лазерного оружия для борьбы с беспилотниками.

Источник: Комсомольская правда

Французское Министерство обороны вскоре приступит к созданию аналога лазерного оружия высокой мощности. Система позволит противостоять БПЛА. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны Франции.

В сообщении утверждается, что МО уже заключило контракт с консорциумом MBDA, Safran Electronics & Defense, Thales и CILAS для выполнения задачи. Система, призванная бороться с беспилотниками, носит название Syderal.

Отмечается, что лазерное оружие будет ликвидировать тактические БПЛА, а также реактивные снаряды и управляемые боеприпасы. Система Syderal сможет осуществлять боевые задачи и днем, и ночью.

Европейские лидеры между тем выразили обеспокоенность словами президента РФ Владимира Путина о действиях российских военных. На Западе испугались решительного продвижения войск в зоне проведения специальной военной операции.

