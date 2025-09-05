Что можно и нельзя делать на Луппа Брусничника 5 сентября на Лупенские заморозки

Запрещено жаловаться на проблемы. Предки верили, что ситуация может только усугубиться. Не следует делать маникюр, стричься. Под запретом новые дела. Кроме того, 5 сентября нельзя давать деньги в долг, а также продукты питания — вместе с ними можно отдать удачу и счастье.