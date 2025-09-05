Что можно и нельзя делать на Луппа Брусничника 5 сентября на Лупенские заморозки

Православная церковь 5 сентября вспоминает святого Луппа Солунского. В народе празднуют день Луппа Брусничника. Название связано с тем, что к названой дате созревала брусника. Вместе с тем есть еще одно название — Лупенские заморозки. Так, в некоторых регионах с 5 сентября начинались заморозки.
Что нельзя делать 5 сентября.
Запрещено жаловаться на проблемы. Предки верили, что ситуация может только усугубиться. Не следует делать маникюр, стричься. Под запретом новые дела. Кроме того, 5 сентября нельзя давать деньги в долг, а также продукты питания — вместе с ними можно отдать удачу и счастье.
Что можно делать 5 сентября.
По традиции, в указанный день ходили в лес и собирали бруснику. Это делали именно женщины. А еще собирали корни и листья брусники, которые затем использовали в качестве противовоспалительного средства.
Согласно приметам, гром обещает сухую осень, но морозную зиму. В том случае, если 5 сентября в утреннее время заморозки, то зима будет ранней.
Ранее мы писали, что друг начинавшего в Беларуси Юрия Антонова сказал, почему сын артиста не носит его фамилию: «Это форма мести».
Тем временем Мингорисполком посчитал, когда население Минска превысит два миллиона человек.
А еще белорусы увидят красную или «кровавую» Луну в момент затмения 7 сентября.