Что можно и нельзя делать на Луппа Брусничника 5 сентября на Лупенские заморозки

Узнали, что можно и нельзя делать в день Луппа Брусничника, который празднуют 5 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 5 сентября вспоминает святого Луппа Солунского. В народе празднуют день Луппа Брусничника. Название связано с тем, что к названой дате созревала брусника. Вместе с тем есть еще одно название — Лупенские заморозки. Так, в некоторых регионах с 5 сентября начинались заморозки.

Что нельзя делать 5 сентября.

Запрещено жаловаться на проблемы. Предки верили, что ситуация может только усугубиться. Не следует делать маникюр, стричься. Под запретом новые дела. Кроме того, 5 сентября нельзя давать деньги в долг, а также продукты питания — вместе с ними можно отдать удачу и счастье.

Что можно делать 5 сентября.

По традиции, в указанный день ходили в лес и собирали бруснику. Это делали именно женщины. А еще собирали корни и листья брусники, которые затем использовали в качестве противовоспалительного средства.

Согласно приметам, гром обещает сухую осень, но морозную зиму. В том случае, если 5 сентября в утреннее время заморозки, то зима будет ранней.

