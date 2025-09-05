В Новосибирске призыв в армию станет круглогодичным

Отдельное внимание, по его словам, стоит уделить медицинскому освидетельствованию. Действующая система не всегда позволяет выявить скрытые заболевания, что может сказаться на прохождении службы. «Необходимо усилить контроль за качеством работы комиссий и внедрить современные методы диагностики», — отметил эксперт.