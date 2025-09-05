В Новосибирске призыв в армию станет круглогодичным

Переход на круглогодичный призыв в армию позволит равномерно распределять нагрузку на военкоматы, повысить качество подготовки новобранцев и укрепить обороноспособность страны.
Министерствo oбороны РФ планирует отказаться от традиционного разделения на весенний и осенний призывы, перейдя на круглогодичную систему комплектования войск. По словам новосибирского военного эксперта Александра Чугая, это решение продиктовано современными геополитическими вызовами и необходимостью в постоянном пополнении армии квалифицированными кадрами.
«Круглогодичный призыв снимает пиковые нагрузки на военкоматы и учебные центры, позволяет равномерно распределять поток новобранцев и обеспечивает более качественную индивидуальную подготовку», — пояснил он в интервью Сиб.фм.
Эксперт отметил, что вместе с организационными изменениями потребуется усилить меры по социальной адаптации новобранцев, особенно выпускников школ и вузов. «Важно учитывать психологические особенности призывников, формировать здоровую атмосферу в коллективах и повышать мотивацию к службе», — подчеркнул Чугай.
Отдельное внимание, по его словам, стоит уделить медицинскому освидетельствованию. Действующая система не всегда позволяет выявить скрытые заболевания, что может сказаться на прохождении службы. «Необходимо усилить контроль за качеством работы комиссий и внедрить современные методы диагностики», — отметил эксперт.
Кроме того, Чугай подчеркнул значимость повышения престижа военной службы и улучшения материального обеспечения солдат. По его мнению, при грамотной реализации реформа сделает службу в армии более эффективной и укрепит обороноспособность страны.