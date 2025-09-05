Народный календарь. Как избавиться от ночных кошмаров 8 сентября

8 сентября православные чтут память святой мученицы Натальи и ее мужа Адриана, которые жили в начале IV века в Никомидии на берегу Мраморного моря. Наталья была из семьи благочестивых христиан, а Адриан был язычником. Когда он увидел гонения на христиан, то сам уверовал в единого Бога, за что был казнен. Вслед за мужем от душевных страданий умерла и сама Наталья.