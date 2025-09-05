Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный календарь. Как избавиться от ночных кошмаров 8 сентября

8 сентября православные чтут память святой мученицы Натальи и ее мужа Адриана, которые жили в начале IV века в Никомидии на берегу Мраморного моря. Наталья была из семьи благочестивых христиан, а Адриан был язычником. Когда он увидел гонения на христиан, то сам уверовал в единого Бога, за что был казнен. Вслед за мужем от душевных страданий умерла и сама Наталья.

8 сентября православные чтут память святой мученицы Натальи и ее мужа Адриана, которые жили в начале IV века в Никомидии на берегу Мраморного моря. Наталья была из семьи благочестивых христиан, а Адриан был язычником. Когда он увидел гонения на христиан, то сам уверовал в единого Бога, за что был казнен. Вслед за мужем от душевных страданий умерла и сама Наталья.

В народном календаре эту дату прозвали Наталья Овсяница. В старину с этого дня начинали косить овес. По традиции первый сноп крестьяне приносили в дом и ставили в красный угол. В этот день хозяйки делали овсяные блины и подавали их с вареньем из брусники. Считается, что с летнего солнцестояния до 8 сентября световой день успевает сократиться на три часа.

В народе верили, что если принести в дом ветку рябины, то это отгонит дурные сны и обережет семейное благополучие.

Приметы погоды:

Если не опал лист березы и дуба — зима будет суровой.

Хороший урожай рябины — к морозу.

Холодное утро в этот день предвещает раннюю и морозную зиму.

Именины отмечают: Роман, Петр, Наталья, Адриан, Мария, Георгий. Виктор, Дмитрий.