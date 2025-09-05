Народный календарь. Как избавиться от ночных кошмаров 8 сентября

8 сентября православные чтут память святой мученицы Натальи и ее мужа Адриана, которые жили в начале IV века в Никомидии на берегу Мраморного моря. Наталья была из семьи благочестивых христиан, а Адриан был язычником. Когда он увидел гонения на христиан, то сам уверовал в единого Бога, за что был казнен. Вслед за мужем от душевных страданий умерла и сама Наталья.
В народном календаре эту дату прозвали Наталья Овсяница. В старину с этого дня начинали косить овес. По традиции первый сноп крестьяне приносили в дом и ставили в красный угол. В этот день хозяйки делали овсяные блины и подавали их с вареньем из брусники. Считается, что с летнего солнцестояния до 8 сентября световой день успевает сократиться на три часа.
В народе верили, что если принести в дом ветку рябины, то это отгонит дурные сны и обережет семейное благополучие.
Приметы погоды:
Если не опал лист березы и дуба — зима будет суровой.
Хороший урожай рябины — к морозу.
Холодное утро в этот день предвещает раннюю и морозную зиму.
Именины отмечают: Роман, Петр, Наталья, Адриан, Мария, Георгий. Виктор, Дмитрий.