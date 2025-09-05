День перерыва на искусство и День опозданий: какие праздники отмечают в России и мире 5 сентября

В День опозданий можно забыть о времени и немного отклониться от привычного графика. Например, позволить себе хотя бы на несколько минут опоздать на работу или на встречу. Главное — сделать это без серьезных последствий. А можно, наоборот, изучить в интернете способы, как меньше опаздывать.