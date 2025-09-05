День перерыва на искусство и День опозданий: какие праздники отмечают в России и мире 5 сентября

5 сентября в России и мире отмечают много праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День перерыва на искусство, День опозданий и Оранжевый день.
День перерыва на искусство.
День перерыва на искусство впервые отметили в 2011 году по инициативе организации Art is Moving с целью подчеркнуть роль искусства и творчества как способа взять паузу и отдохнуть от повседневной рутины. В этот праздник нужно выделить минимум час на то, чтобы заняться творчеством: написать картину, сочинить рассказ и так далее.
День опозданий.
В День опозданий можно забыть о времени и немного отклониться от привычного графика. Например, позволить себе хотя бы на несколько минут опоздать на работу или на встречу. Главное — сделать это без серьезных последствий. А можно, наоборот, изучить в интернете способы, как меньше опаздывать.
Оранжевый день.
Начало сентября — период, когда на улицах можно увидеть большое количество оранжевых листьев, поэтому 5 сентября был учрежден праздник Оранжевый день. В эту дату стоит надеть побольше одежды и аксессуаров этого цвета, украсить квартиру или рабочее место оранжевыми предметами, съесть еду такого цвета, нарисовать что-то оранжевое и так далее.